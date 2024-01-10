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Nacvark
The Wall Street Journal: Китай стал крупнейшим экспортёром авто благодаря России
Российский рынок обеспечил крупнейший экспорт китайских автомобилей.

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Пока российский автопромышленный комплекс пытается развиваться на отечественном рынке, издание The Wall Street Journal пишет о том, как Китай, благодаря России, смог стать крупнейшим экспортёром автомобилей. По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, за прошлый год китайцы продали на зарубежный рынок 5,26 миллионов автомобилей.

Таким образом страна превысила традиционного лидера по поставкам в этой сфере - Японию. Российский рынок на фоне ухода иностранных марок автомобилей импортировал в пять раз больше китайских автомобилей - порядка 800 тысяч единиц. Санкции и геополитическая напряжённость помогла китайским компаниям занять освободившуюся нишу для продаж.

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Так, например, китайская автомобилестроительная компания Chery отправила в 2023 году за рубеж более 900 тысяч автомобилей. Этот показатель больше, чем у популярного в Европе и Соединённых Штатах Америки производителя электрокаров Tesla. Помимо Chery и другие компании смогли нарастить продажи на российский рынок, например Geely и Great Wall.

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The Wall Street Journal отмечают, что такому бурному росту есть предел, так как российский рынок уже насыщен китайскими автомобилями и их запасы хранятся на складах.

#россия #китай
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