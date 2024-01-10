Об этом заявил министр иностранных дел страны.

С начала боевых действий на украинских территориях позиция Китая в российско-украинском конфликте обрела особенную важность, ведь страна хоть и не осудила Россию, но и не выступила в её поддержку, хотя российские и китайские власти имеют налаженное сотрудничество в ряде государственных отраслей.

Министр иностранных дел Китая Ван И выступил с заявлением в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине и напомнил о нейтралитете китайских властей в вопросе российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что Китай не принимает чью-либо сторону конфликта и по-прежнему выступает за разрешение кризиса мирным путём - переговорами.

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Китайский министр также добавил, что с начала боевых действий власти Китая предпринимали свои усилия по политическому урегулированию конфликта, в том числе на различных международных площадках, включая Организацию объединённых наций. Он подчеркнул о том, что китайские власти не пытались извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации.

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Стоит напомнить, что несмотря на обвинения Китая американскими властями касаемо возможных поставок китайского оружия в Россию, непризнанные ни в Украине, ни в Европейском союзе, в конце концов Соединённые Штаты Америки отказались от этой позиции. В то же время известно, что обе стороны конфликта косвенно получают помощь от китайцев в производстве оружия, получая китайские детали и беспилотники из страны, которые впоследствии используют на поле боя.