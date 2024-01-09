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Nacvark
The New York Times: Украинская армия физически истощена, но моральный дух в порядке
Самая главная проблема - нехватка личного состава

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Издание The New York Times взяло интервью у ряда военнослужащих Вооружённых сил Украины, которые недавно были отправлены к линии боевого соприкосновения. Сразу отмечается, что на фоне участившихся в последнее время российский атак действовать вблизи передовой стало опаснее, чем когда-либо.

Заместитель командира одного из батальонов рассказывает, что его личный состав физически истощён, но с моральным духом всё в порядке. Связано это с контрнаступлением, в ходе которого большая часть солдат либо понесли ранения, либо чудом спаслись.

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На большей части направлений украинская армия находится в оборонительном режиме и только в южном районе Херсонской области всё ещё продолжается наступление. При этом интенсивность боевых действий не утихла: российские военные осуществляют свою наступательную операцию, а украинские солдаты контратакуют в ответ. Взятие населённого пункта Работино Запорожской области стало финальной точкой летнего контрнаступления.

Украинские бойцы в беседе The New York Times рассказывают о двух главных неприятностях, которые настигли их с марта 2023 года - планирующие бомбы и атаки FPV-дронов. Причём дроны первыми начала использовать украинская армия, но российские войска переняли тактику, тем самым усложнив передвижение на передовой с помощью бронетехники.

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Командир разведки 117-й отдельной механизированной бригады подчёркивает нехватку людского ресурса, хотя оружие в целом ещё осталось. Несмотря на тяжёлую обстановку в зоне боевых действий, многие бойцы продолжают сохранять оптимизм.

#украина #всу
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