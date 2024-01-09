Всего было выпущено 59 целей, из них сбито лишь 26.

Ещё недавно Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отчитывался о сбитии 10 гиперзвуковых российских ракет «Кинжал», отмечая, что необходимо ещё больше американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним, чтобы обеспечить стабильную работу украинской противовоздушной обороны.

В этот раз украинский генерал рассказал о недавнем российском обстреле Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой, в ходе которого Россия наносила удары по критической, гражданской, промышленной инфраструктуре и военным целям на украинских территориях.

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Всего было выпущено 59 воздушных целей, среди них:

8 беспилотных летательных аппаратов Shahed-131/136;

7 аэробаллистических ракет «Кинжал»;

8 крылатых ракет Х-22;

6 баллистических ракет «Искандер-М»;

24 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П.

По данным Залужного, было сбито 18 ракет и все 8 ударных беспилотников. Таким образом получается, что в этот раз украинская противовоздушная оборона не сбила даже половину российских снарядов, хотя не все ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.

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Ранее уже писали, что в условиях недостающих поставок боеприпасов для средств противовоздушной обороны украинская армия будет выборочно сбивать ракеты, чтобы защитить самые приоритетные объекты.