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Издание Politico, ссылаясь на переговорщика от Республиканской партии сенатора Джеймса Лэнкфорда, пишет, что уже на этой неделе могут обнародовать текст рамочного соглашения по вопросам границы и иммиграции в Соединённых Штатах Америки, который может стать ключом к закрытой двери в вопросе дальнейшего финансирования Украины.
По словам сенатора-республиканца, у всех будет возможность изучить соглашение и никого не отстранят от этого процессе. Лэнкфорд подчеркнул имеющиеся шансы, что соглашение сработает, на что и рассчитывают все причастные стороны. Над текстом сделки работал сам Джеймс Лэнкфорд, сенатор от Демократической партии Крис Мерфи и независимый сенатор Кирстен Синема.
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Если текст документа будет принят в Сенате 60 голосами «за», то его передадут на дальнейшее рассмотрение в Палату представителей. Нижняя палата Конгресса может либо поработать над его совершенствованием, либо назвать это прогрессом, который стоит взять за основу, чтобы двигаться к большему.
Достижение успеха в этом соглашении может стать сигналом на скорое разблокирование ассигнования финансовых средств для их выделения на военную помощь Украине. Стоит напомнить, что инициативу Белого дома по выделению помощи украинской и израильской армии в Палате представителей заблокировали.