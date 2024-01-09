Переговорщик от демократов, республиканцев и независимый сенатор подготовили сделку, которая может разблокировать военную помощь Украине.

Издание Politico, ссылаясь на переговорщика от Республиканской партии сенатора Джеймса Лэнкфорда, пишет, что уже на этой неделе могут обнародовать текст рамочного соглашения по вопросам границы и иммиграции в Соединённых Штатах Америки, который может стать ключом к закрытой двери в вопросе дальнейшего финансирования Украины.

По словам сенатора-республиканца, у всех будет возможность изучить соглашение и никого не отстранят от этого процессе. Лэнкфорд подчеркнул имеющиеся шансы, что соглашение сработает, на что и рассчитывают все причастные стороны. Над текстом сделки работал сам Джеймс Лэнкфорд, сенатор от Демократической партии Крис Мерфи и независимый сенатор Кирстен Синема.

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Если текст документа будет принят в Сенате 60 голосами «за», то его передадут на дальнейшее рассмотрение в Палату представителей. Нижняя палата Конгресса может либо поработать над его совершенствованием, либо назвать это прогрессом, который стоит взять за основу, чтобы двигаться к большему.

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Достижение успеха в этом соглашении может стать сигналом на скорое разблокирование ассигнования финансовых средств для их выделения на военную помощь Украине. Стоит напомнить, что инициативу Белого дома по выделению помощи украинской и израильской армии в Палате представителей заблокировали.