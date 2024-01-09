«Мир — это не неизменная константа» - обозначил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин на конференции по обороне «Folk och Forsvar» заявил, что в любой момент может начаться война и шведы должны быть готовы к этому. Его заявление продублировали на сайте шведского правительства.

Шведский министр отметил, что этот вопрос поднимали и до него, но он хочет официально подтвердить, что от войны никто не застрахован. По словам Булина, мир не является неизменной константой и даже в Швеции, которая традиционно мирная страна, вполне может начаться война. По этой причине он призвал граждан страны помочь в создании тотальной обороны Швеции.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден решил поддержать слова своего коллеги и объявил, что граждане на индивидуальном уровне должны подготовить себя к войне, в том числе морально.

«Все серьёзно и может стать еще хуже - даже для нас», - говорит шведский генерал.

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На текущий момент Швеция дожидается окончательной ратификации её заявления на вступление в НАТО. Сейчас страна получила одобрение всех стран-участников, кроме Турции и Венгрии. Венгерские власти готовы одобрить заявку шведов на вступление в североатлантический альянс, если Стамбул примет аналогичное решение.