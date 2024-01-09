реклама
Израильское издание Yedioth Ahronot пишет, что Израиль за два - три месяца ведения боевых действий в секторе Газа так и не достиг целей наземной операции, но уже потратил 217 миллиардов шекелей (~60 миллиардов долларов)
По данным издания, израильская армия хоть и достигла значительных тактических успехов, но до сих пор не ликвидировала руководство боевого крыла ХАМАС - Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», куда входит:
- Лидер - Мухаммед ад-Дайф;
- Его помощник - Марван Иса;
- Руководитель движения в Газе - Яхья Синвар.
реклама
Стоит понимать, что потраченные 60 миллиардов долларов - это не только расходы на армию, но и последствия боевых действий для израильской экономики.
Израильские власти в связи с последствиями атаки ХАМАС взяли на себя ответственность выплатить 10 миллиардов шекелей (~3 миллиарда долларов), чьи бизнес-циклы затронуты в первом квартале года. Помимо этого ущерб имуществу в поселениях на границе с Ливаном оценили в 5 - 7 миллиардов шекелей (1,3 - 2 миллиарда долларов), а ущерб населённым пунктам вокруг анклава ещё в 15 - 20 миллиардов шекелей (4 - миллиардов долларов)
Упомянуть можно и ущерб в сфере образования (школьники и студенты три месяца обучаются онлайн), личной безопасности израильтян, возросших рисков касаемо террористических актов на израильских территорий, другие вытекающие из боевых действий.
На текущий момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует около 65 - 70% территорий анклава.