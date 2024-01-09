Не все пленники спасены и не все лидеры ХАМАС ликвидированы.

Израильское издание Yedioth Ahronot пишет, что Израиль за два - три месяца ведения боевых действий в секторе Газа так и не достиг целей наземной операции, но уже потратил 217 миллиардов шекелей (~60 миллиардов долларов)

По данным издания, израильская армия хоть и достигла значительных тактических успехов, но до сих пор не ликвидировала руководство боевого крыла ХАМАС - Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», куда входит:

Лидер - Мухаммед ад-Дайф;

Его помощник - Марван Иса;

Руководитель движения в Газе - Яхья Синвар.

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Стоит понимать, что потраченные 60 миллиардов долларов - это не только расходы на армию, но и последствия боевых действий для израильской экономики.

Израильские власти в связи с последствиями атаки ХАМАС взяли на себя ответственность выплатить 10 миллиардов шекелей (~3 миллиарда долларов), чьи бизнес-циклы затронуты в первом квартале года. Помимо этого ущерб имуществу в поселениях на границе с Ливаном оценили в 5 - 7 миллиардов шекелей (1,3 - 2 миллиарда долларов), а ущерб населённым пунктам вокруг анклава ещё в 15 - 20 миллиардов шекелей (4 - миллиардов долларов)

Упомянуть можно и ущерб в сфере образования (школьники и студенты три месяца обучаются онлайн), личной безопасности израильтян, возросших рисков касаемо террористических актов на израильских территорий, другие вытекающие из боевых действий.

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На текущий момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует около 65 - 70% территорий анклава.