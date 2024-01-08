Помимо этого немецкие власти хотели бы увидеть расширение гуманитарных коридоров

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Израиль снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, а также расширить возможности по доставке иностранной гуманитарной помощи в анклав, чтобы снизить страдания невинных людей.

По словам немецкого министра, в секторе Газа стало поступать мало гуманитарной помощи и решением этой проблемы могло бы стать открытие дополнительных КПП наряду с КПП «Рафах» и КПП «Керем-Шалом», так как текущая работоспособность контрольно-пропускных пунктов создаёт впечатление горлышка бутылки: много помощи попросту остаётся за воротами пограничного пункта.

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Призывы снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа звучали и ранее. Об этом сообщали в Белом доме, на что Израиль в итоге согласился, но не обозначил, когда именно это произойдёт. Американские власти не желают вмешиваться в наземную операцию израильской армии.

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На текущий момент Израиль контролирует порядка 65 - 70% территорий анклава. Израильская армия ликвидировала более 8 тысяч бойцов ХАМАС, а по данным министерства здравоохранения Газы, за время наземной операции погибло 22 тысячи палестинцев.