Практически вся Газа под контролем ЦАХАЛ, в связи с чем изолирована от командных пунктов.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что палестинские силы в северной части сектора Газа действуют лишь спорадически, то есть случайным образом и без координации, так как отрезаны от командования. Дело в том, что эта часть анклава в большей степени контролируется израильской армией.

По словам израильского чиновника, сейчас военные ставят в преимущество ликвидацию ХАМАС в южной и центральной части сектора Газа.

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Карта боевых действия на севере анклаваУчитывая ситуацию в Газе, силы ЦАХАЛ проводят постепенную зачистку территорий от ХАМАС и фактически контролируют крупнейший город Палестины.

По данным израильских властей, всего в секторе Газа было ликвидировано более 8 тысяч палестинских военных из ХАМАС. В то же время министерство здравоохранения Газы (подконтрольное ХАМАС) сообщает о гибели более 22 тысяч палестинцев с начала боевых действий.

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За последние недели ЦАХАЛ замедлили наступление в анклаве. Можно предположить, что теперь израильские военные не спешат занимать новые территории, пока не убедятся в безопасности занятия позиций на уже подконтрольных. Этим можно объяснить низкое количество потерь среди израильской армии (чуть более 100 человек)