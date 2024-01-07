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Nacvark
Daily Express: Власти США осознают неизбежность раздела Украины для достижения мира
Авторы издания утверждают, что американский политический истеблишмент осознаёт необходимость территориального уступка перед Путиным, чтобы остановить боевые действя.

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Британское издание Daily Express пишет, что в Соединённых Штатах Америки начинают постепенно осознавать необходимость пойти на территориальные уступки перед российским президентом Владимиром Путиным, чтобы завершить боевые действия на украинских территориях. Журналисты называют это важнейшим компонентом прекращения огня или мирного соглашения.

В материале издания сообщается, что американские власти могут теперь позволить Путину оставить за Россией подконтрольную их армии часть территорий. Очевидно, что украинский президент Владимир Зеленский не оценит такой шаг, но его могут попросту проигнорировать, ведь сейчас на поле боя нет никаких признаков остановки продвижения российской армии.

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Западные эксперты, которых опросило Daily Express, подтверждают такие опасения, особенно если возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп вернётся в Белый дом.

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В ноябре помощник российского президента Владимир Мединский рассказал, что на переговорах в Турции российская сторона была согласна вывести войска в обмен на признание украинскими властями Крымского полуострова за Россией и отказ от территориальных претензий на Луганск и Донецк, принятие внеблокового статуса. Сейчас российская армия не планирует сдавать уже подконтрольные территории.

#россия #украина #сша
7
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