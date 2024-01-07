В ракетах вода вместо топлива, а пусковые шахты не работают - утверждают в американской разведке.

Издание Bloomberg, ссылаясь на данные американской разведки, сообщает, что несмотря на все усилия китайского лидера Си Цзиньпина сделать Народно-освободительную армия Китая современной и мощной в военном плане к 2027 году, коррупция в Министерстве обороны страны не даёт этому сбыться. Особенно проблема обострена в Ракетных войсках, на которые китайские власти делали ставки в случае вторжения в Тайвань.

Американские спец. службы фиксируют несколько нелепых случаев коррупции, когда китайские ракеты наполнены водой вместо топлива, а огромные ракетные шахты в западной части страны попросту не функционируют должным образом для эффективного запуска боеприпасов.

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Только в конце декабря в Китае уволили девятерых офицеров, пять из которых связаны с Ракетными войсками и по крайней мере двое - с подразделения, отвечающего за вооружение. Помимо этого был отстранён Министр обороны страны Ли Шанфу, пробывший на должности всего семь месяцев. Американская разведка считает, что такие чистки подтверждают информацию о коррупции в армии, но в то же время говорят об укреплении власти в руках Си Цзиньпина, который настроен на улучшении дисциплины, борьбу с коррупцией и долгосрочную подготовку армии.

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В данный момент американские спец. службы не считают, что Китай может принять участие в каких-либо боевых действиях, так как его армия попросту небоеспособная из-за коррупционных схем внутри системы.