Украинское командование не увидело официальных заявлений.

Недавно издание Berlingske писало, что Дания задержит поставки первой партии американских истребителей F-16 на полгода. В материале отмечалось, что изначально датские власти хотели доставить первую партию самолётов в начале нового года, но сейчас поставки отложены на второй квартал 2024 года.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что если зайти на сайт Министерства обороны Дании, никаких заявлений касаемо задержки поставок истребителей там нет. Он добавил, что в ситуации необходимо разбираться, но делать из этого какую-то катастрофу или предательство не стоит.

реклама

Помимо этого украинский офицер рассказал о последовательном продвижении по плану действий поставок F-16. Украинские лётчики продолжают готовиться, инфраструктура также подготавливается. При этом есть проблема, что много стран стоят в очереди не только за истребителями, но и за инструкторами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Впрочем, если даже датские власти не смогут поставить украинцам свои истребители зимой, особой проблемы в этом нет, ведь пока что никто из пилотов не прошёл подготовку. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин уже говорил, что первые F-16 вряд ли смогут смогут взлететь над Украиной раньше, чем этой весной.