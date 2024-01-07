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Nacvark
В ВСУ не в курсе о задержке Данией поставок F-16 на полгода
Украинское командование не увидело официальных заявлений.

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Недавно издание Berlingske писало, что Дания задержит поставки первой партии американских истребителей F-16 на полгода. В материале отмечалось, что изначально датские власти хотели доставить первую партию самолётов в начале нового года, но сейчас поставки отложены на второй квартал 2024 года.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что если зайти на сайт Министерства обороны Дании, никаких заявлений касаемо задержки поставок истребителей там нет. Он добавил, что в ситуации необходимо разбираться, но делать из этого какую-то катастрофу или предательство не стоит.

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Помимо этого украинский офицер рассказал о последовательном продвижении по плану действий поставок F-16. Украинские лётчики продолжают готовиться, инфраструктура также подготавливается. При этом есть проблема, что много стран стоят в очереди не только за истребителями, но и за инструкторами.

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Впрочем, если даже датские власти не смогут поставить украинцам свои истребители зимой, особой проблемы в этом нет, ведь пока что никто из пилотов не прошёл подготовку. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин уже говорил, что первые F-16 вряд ли смогут смогут взлететь над Украиной раньше, чем этой весной.

#украина #f-16 #дания
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