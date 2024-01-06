Пока Россия развивает военную промышленность, США истощаются.

Издание Bloomberg пишет, что шаги американских властей по поддержке Украины, как и в целом вся внешняя политика Соединённых Штатов Америки, ставит под угрозу военное доминирование страны перед Россией. Пока в Белом доме пытаются удовлетворить потребности Киева и Тель-Авива, российская армия наращивает собственный военно-промышленный комплекс.

Так, по данным издания, российские власти смогли добиться удвоения производства баллистических и крылатых ракет, достигнув цифры по производству в 100 ракет ежемесячно. Помимо этого теперь страна производит дешёвые беспилотные летательные аппараты «Герань» на базе иранских Shahed. В то же время штаты поставляют средства противовоздушной обороны украинской армии, никак не наращивая свои собственные запасы, а лишь пополняя их.

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Вся ситуация может лишь обостриться, если палестино-израильский конфликт перерастёт в полноценную войну на Ближнем Востоке. Помимо этого, как отмечает автор издания, в Вашингтоне должны принять решение, продолжать ли им борьбу с Россией, помогая Украине, или всё же стоит переключиться на производство оружия для предотвращения новых военных угроз в мире.

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В любом случае, Соединённые Штаты Америки удерживают свой статус великой державы. Однако всё может измениться, если Украина потерпит поражение или боевые действия в секторе Газа выйдут за его пределы, что уже может привести к распаду альянса в Европе