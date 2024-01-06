Чеченский лидер не доволен, что ни на что не влияющие санкции затмили репутацию его семьи.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил Западу сделку, в рамках которой Соединённые Штаты Америки должны снять санкции с его родственников: мамы, дочерей, самолёта и ни в чём неповинных лошадей, а он передаст Украине двадцать пленённых российской армией украинских военных. Более того, глава республики не требует снимать санкции с него и даже готов, если в ходе сделки ему добавят «ещё чуть-чуть» ограничений.

Список украинских пленных, которых Чечня готова выдать украинцам, он передал экс-сотруднику американской разведки Скотту Риттеру, прибывшему недавно в Грозный. Однако вряд ли американец сможет повлиять на позицию своих властей, учитывая его судимость за незаконный контакт с несовершеннолетней и пророссийскую позицию в российско-украинском конфликте

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Помимо этого Кадыров показал видео, на котором пленённые украинские военные просят Запад снять «абсурдные, ни на что не влияющие санкции против родственников Кадырова, его лошадей и самолета»

Ранее Рамзан Кадыров публиковал в своём Telegram-канале видео, где жаловался на беспредел в Соединённых Штатах Америки и наложенные на его маму санкции. Тогда он утверждал, что его мать вне политики и она лишь занимается волонтёрской деятельностью, меценатством и паломничеством.

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UPD: Впоследствии чеченский лидер объяснил, что все его слова - «толстый троллинг» и сделаны они для того, чтобы показать истинное лицо американских политиков. Он отметил, что очевидно американские власти не пойдут на такую сделку, но ему интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Впрочем, если всё это шутка, остаётся непонятным, зачем нужно было записывать видео, где пленённые украинские военные просят снять санкции с семьи Кадыровых.