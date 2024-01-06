Страна не входит в список государств, поддерживающих Украину в боевых действиях.

Недавно в средствах массовой информации появились данные о применении Вооружёнными силами Украины боеприпасов индийского производства. На распространённом в социальных сетях видео виден артиллерийский снаряд калибра 155-мм, произведённый в Индии, что навело на мысль о возможных поставках индийским правительством оружия для украинцев.

Издание The Economic Times пишет, что теперь индийские власти проведут расследование данного инцидента. Сделано это будет по просьбе России, которая уведомила страну, что её боеприпасы, возможно, используются украинскими военными.

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Допускается, что боеприпасы могли быть отправлены торговцами оружием или одной из стран-партнёров Индии, которая впоследствии перенаправила их украинцам через европейское государство, входящее в НАТО. В списке «подозреваемых» Словения и Польша.

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При этом Индия продолжает соблюдать нейтралитет в вопросе российско-украинского конфликта и официально не объявляла о военных поставках в Украину. Представитель Министерства иностранных дел страны Рандхир Джайсвал, комментируя появление индийских снарядов в руках украинской армии, опроверг, что индийские власти причастны к поставкам подобного рода.