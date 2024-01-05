По данным украинского издания NV, он не понимает, кем ему воевать, если Россия пополняет свои ряды вооружённых сил, а украинская армия - нет

Вчера прошло заседание Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, где рассматривался законопроект, расширяющий категории лиц, подлежащих мобилизации. На заседание был приглашён Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, который выступил против мобилизации заключённых и судимых, о чём пишет украинское издание NV.

Украинский генерал задаётся вопросом: «Армия - это что, для плохих людей?», тем самым порицая привлечение подобных кадров на военную службу. В то же время Залужный просит людей, напоминая, что российская армия уже пополнилась 400 тысячами военных, а к июне ожидается пополнение ещё на 100 - 400 тысяч солдат.

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Валерий Залужный, не понимая кем ему воевать, предложил депутатам обращаться к миру и просить людей там, или идти самим сражаться, если других вариантов нет. Главнокомандующий украинской армией уверяет, что в Генеральном штабе будут беречь каждую жизнь и тратить на каждого мобилизованного 80 дней для полного обучения.

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Заседания комитета пройдут до субботы включительно. По данным издания, есть разногласия касаемо нового законопроекта, но, как выяснилось, никто из комитета, кроме скандально известного депутата Марьяны Безуглой, разрабатывать новую версию не желает. Определённая часть депутатов из правящей партии «Слуга народа» думают над созданием нового законопроекта со всеми необходимыми поправками.