Многие россияне не получили постоянный вид на жительство, а для этого необходимо знать государственный язык

Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что в стране грозит депортация 1,167 россиянам, 789 из которых старше 60 лет. Связано это с тем, что в связи с поправками к закону об иммиграции, россияне, проживающие на территории латышского государства, должны подать заявление на получение вида на жительство. Изначально выдворение грозило 1,213 россиянам, но 46 человек уже покинули государство самостоятельно.

Точное количество россиян, которым грозит выдворение, остаётся неизвестным, так как 3 января закончился период действия постоянного вида на жительство для тех, на кого распространяются поправки к регулирующему иммиграцию закону, и при этом не ими не были своевременно (до 31 декабря 2023 года) поданы документы для получения статуса постоянного жителя Европейского союза.

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Одна из проблем, по которой россияне не могут получить вид на жительству в Латвии, это экзамен на знание латышского языка. Порой его приходится сдавать пенсионерам, не знающим ни одного латышского слова. В других случаях зачастую иностранцы не покидают своевременно латышские территории и не подают заявление на получение постоянного вида на жительство, тем самым нарушая условия временного вида на жительства.

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Глава миграционной службы Латвии Майра Розе признаёт сложность выдворение иностранцев, которые не получили вид на жительство в стране. Сейчас служба запрашивает объяснения у причастных, в феврале начнётся оценка объяснений и выдача распоряжений о выезде, а уже затем, если человек не покинет государство в течение месяца после получения распоряжения, его принудительно выдворит Государственная пограничная служба.