Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба призвал общественность не беспокоиться, если во главе Соединённых Штатов Америки станет Дональд Трамп

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью NV заявил, что общественности не стоит переживать по поводу того, кто станет президентом Соединённых Штатов Америки. Он считает, что даже если страну возглавит Дональд Трамп, поддержка украинского государства продолжится.

По словам украинского министра, несмотря на «ультрахаризматические» поступки, слова и репутацию Трампа, он всё же помогал Украине во время своего президентства.

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Кулеба вспомнил, что Дональд Трамп - первый, кто продал Украине американское оружие, а именно FGM-148 Javelin. Помимо этого тогдашний американский президент бесплатно передал Украине катера Island и Mark-6. Он также боролся со строительством «Северного потока-2» и наложил санкции на трубокладочную баржу «Фортуна», прокладывающую выгодный российским властям трубопровод.

Дмитрий Кулеба не считает, что Трамп, вернувшись в кресло президента, заключит соглашение с Россией, поэтому с ним можно также работать, хотя украинские власти больше благодарны нынешнему президенту Джо Байдену.

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Ранее Дональд Трамп уже рассказывал о том, как всего за сутки покончит с российско-украинским конфликтом. Он заставит украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, а если российский президент Владимир Путин откажется от сделки, то американское правительство будет накачивать Украину оружием так, как не делал ещё никто до этого.