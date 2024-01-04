Государство вытягивает день и месяц, а люди, рождённые в эту дату, подлежат мобилизации - предложил бывший чиновник

Ещё в конце прошлого года в Верховную раду Украины поступил законопроект, предполагающий расширение категорий лиц, подлежащих мобилизации. В частности предполагается снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и, как утверждают украинские власти, альтернативы такому решению сейчас нет.

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что большинство его читателей считают мобилизацию через лотерею или жеребьёвку правильным подходом.

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Бывший украинский чиновник написал на своей странице Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещённой в России) пост, в котором предложил следующий формат мобилизации: государство вытягивает день и месяц, а украинцы, рождённые в эти даты, мобилизуются. Таким образом может проходить каждая волна мобилизации.

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Стоит понимать, что предложение Милованова можно рассматривать лишь в юмористическом формате, так как очевидно, такой способ на деле окажется не самым эффективным, при этом он вызовет определённые сомнения в его объективности, а украинская общественность ситуацией будет возмущена.