Немецкий канцлер возглавлял министерство финансов во время крупной мошеннической схемы.

Издание Bild пишет, что немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост уже в этом году, хотя срок его полномочий предполагает канцлерство вплоть до 2025 года. Связано это с тем, что немецкий чиновник мог пропустить мимо себя крупную мошенническую схему.

В 2020 году платёжная система Wirecard и её Главный операционный директор Ян Марсалек, скрывающийся в Москве (предположительно - под надзором Главного управления Генерального штаба России), покинул Германию после того, как со счетов его компании пропало 1,9 миллиардов долларов, указанных ранее в финансовых отчётах в качестве актива. Тогда прокуратура страны допустила, что на самом деле этой суммы и не существовало, а отчётность была подделана для заблуждения вкладчиков.

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Так или иначе, именно в тот момент Шольц возглавлял федеральное министерств экономики Германии и закрыл глаза на «величайшую мошенническую схему в истории Германии со времён Второй мировой войны», а рейтинги политика продолжают падать.

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Bild считают, что место канцлера может получить действующий Министр обороны Германии Борис Писториус, недавно вошедший в рейтинг популярнейших немецких политиков.