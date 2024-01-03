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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале сообщил, что в селе Петропавловка были повреждены дома в ходе нештатного схода боеприпаса. При этом никаких пострадавших нет, лишь разрушения в семи домовладениях: «В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции»
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Министерство обороны России подтвердило информацию, что вчера в 9:00 самолёт Военно-космических сил России пролетал над регионом и в результате нештатного схода авиационного боеприпаса были повреждены шесть частных строений Учитывая кадры с состоянием домов после детонации снаряда, можно говорить о фактическом их уничтожении.
Жителей некоторых улиц перевезли в пункты временного размещения. Правительству была поставлена задача в максимально короткие сроки решить задачу по выплате компенсаций пострадавшим, чтобы те могли строить новое жильё после оценки характера повреждений специальной комиссией.
Ряд российских изданий уже опубликовали последствия взрыва, на которых можно увидеть, как пострадала целая улица. Взрыв мог произойти чуть раньше, чем заявили в российском оборонном ведомстве - в 8:40 утра. Российское село Петропавловка находится в 150 километрах от российско-украинской границы.