Пострадавшим будет выплачена компенсация.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале сообщил, что в селе Петропавловка были повреждены дома в ходе нештатного схода боеприпаса. При этом никаких пострадавших нет, лишь разрушения в семи домовладениях: «В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции»

Последствия внештатного схода авиационного боеприпаса

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Министерство обороны России подтвердило информацию, что вчера в 9:00 самолёт Военно-космических сил России пролетал над регионом и в результате нештатного схода авиационного боеприпаса были повреждены шесть частных строений Учитывая кадры с состоянием домов после детонации снаряда, можно говорить о фактическом их уничтожении.

Жителей некоторых улиц перевезли в пункты временного размещения. Правительству была поставлена задача в максимально короткие сроки решить задачу по выплате компенсаций пострадавшим, чтобы те могли строить новое жильё после оценки характера повреждений специальной комиссией.

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Ряд российских изданий уже опубликовали последствия взрыва, на которых можно увидеть, как пострадала целая улица. Взрыв мог произойти чуть раньше, чем заявили в российском оборонном ведомстве - в 8:40 утра. Российское село Петропавловка находится в 150 километрах от российско-украинской границы.