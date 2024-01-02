Лекарство могли сделать более доступным для европейских граждан, но теперь оно просто испортится на фармацевтических складах.

В декабре 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединённых Штатов Америки (FDA) сертифицировало таблетированный лекарственный препарат «Паксловид» (действующее вещество - Нирматрелвир) фармацевтической компании Pfizer, который предназначен для лечения COID-19.

В Европе провели закупку 3,1 миллионов курсов препарата, на которые потратили 2,2 миллиарда долларов. Однако уже в феврале этого года у оставшихся 1,5 миллионов пятидневных курсов стоимостью 1,1 миллиардов долларов попросту истекут сроки годности, хотя их уже ранее продлевали на 6 - 12 месяцев.

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Связано это с тем, что европейские страны установили жёсткий контроль над выдачей пациентам данного препарата, который в итоге не был востребован. Его отказывались выписывать пожилым людям и больным с подозрением на тяжёлую форму коронавирусной инфекции. В Соединённых Штатах Америки, где процедура его получения более простая, таких проблем не наблюдалось.

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Аналитик Airfinity Марко Галотта считает, что некоторые страны Европейского союза и вовсе переплатили за препарат, пытаюсь обеспечить им европейское население в достаточном количестве. В итоге спрос был переоценён, заболеваемость COVID-19 снижена. Вскоре остатки «Паксловида» закончат своё существование на фармацевтических складах и будут уничтожены.

