Украинская армия ослаблена, мобилизация неэффективна, американские самолёты не помогут, а текущие границы не подходят для реализации оборонительных возможностей.

Отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в разговоре на YouTube-канале «Студия Руслана Бизяева» заявил, что российская армия прощупывает слабые позиции украинской армии и вскоре может быть прорыв украинских позиций.

Таймкод: 1:49:58

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Стариков отметил, что российские военные выполняют свои операции планомерно и не спешат. Всё это потому что военный план на текущий год был только утверждён и пока директива о проведении наступления до военных не дошла. При этом он уверен, что заявления украинских чиновников о желании России выполнять все цели к 1 января 2024 года - не обоснованы.

Бывший сотрудник украинской спец. службы считает, что основная причина, по которой сейчас украинская армия не может твёрдо стоять в обороне - неэффективная мобилизация. Мобилизованным новобранцам не хватает морально-боевых качеств и хоть какие-то задачи всё же выполняются, при определённых условиях воевать до своей гибели они не будут. Что касается обещанных украинцам F-16, они не смогут решить все задачи, так как во-первых истребитель требует ракет, во-вторых работает он не сам, а благодаря авиационному комплексу радиообнаружения и наведения, который необходимо пустить вдоль западной границы. Более подходящим мог бы стать узкоспециализированный штурмовик A-10, но его американцы не поставляют на экспорт, да и сами не используют в условиях новых военных доктрин.

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Помимо этого Олег Стариков утверждает, что украинская армия в любом случае должна отступить, а если быть точнее, то перегруппироваться, заняв более выгодные стратегические позиции, на которых можно эффективно стоять в обороне. При текущей линии боевого соприкосновения обороняться практически невозможно.