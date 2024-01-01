Йеменская военизированная группировка осуществляет налёты на торговые судна.

Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки сообщило о нападении бойцов йеменской военизированной группировки «Ансар Аллах» на гражданский контейнеровоз Hangzhou, шедший под флагом Сингапура. Американские силы вступились за судно, потопив йеменских хуситов.

После поступившего сообщения об атаке к месту происшествия были направлены американские вертолёты с двух кораблей Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки - авианосца USS Dwight D. Eisenhower и эсминца USS Gravely, на которых находились американские военные. Американцы в устном формате призвали хуситов прекратить атаку на судно, но те решили открыть стрельбу по вертолётам.

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Как итог, американские военные открыли ответный огонь по хуситам, потопив три катера из четырёх. Экипаж всех трёх потопленных судов погиб, четвёртый катер отступил и преследовать его американские силы не стали.

Стоит напомнить, что одна из крупнейших транспортных компаний Maersk объявила о перенаправлении собственных торговых маршрутов вокруг Африки, чтобы избежать встречи с йеменскими хуситами в Красном море. Компания не в первый раз подвергалась атаками со стороны «Ансар Аллах»

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На текущий момент в Красного моря действует американская операция «Страж процветания», в рамках которой американский флот осуществляет патрулирование акватории с целью выявления и пресечения атак хуситов на гражданские судна.