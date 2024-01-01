Сделать это могут через провокацию в Польше или Балтике.

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Рэй Макговерн (1963 - 1990 годы) в эфире YouTube-канала Judging Freedom допустил, что Соединённые Штаты Америки могут ввести войска НАТО на украинские территории.

Он считает, что произойти это может через провокацию в Польше или странах Балтики. На эту мысль Макговерна навели слова одного из экспертов, которые для начала вызвали у него удивление, а после заявлений американского президента Джо Байдена, что американские войска будут сражаться с российскими, подтвердили его опасения.

реклама

Бывший аналитик американской спец. службы видит возможным ситуацию, при которой американские власти пойдут на провокацию на польских или балтийских территориях, чтобы в последствии использовать это как основание для ввода сил НАТО на украинские территории.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Впрочем, это не первый сомнительные домыслы Рэя Макговерна. Ранее он предполагал, что американцы могут устроить «подлую провокацию», после которой передадут Киеву «маленькую ядерную бомбу» и якобы на одном из визитов украинского президента Владимира Зеленского в штаты как раз таки это обсуждалось. Учитывая, что американские власти так и не смогли предоставить украинской армии полноценную высокоточную ракету ATACMS, идея о передачи даже «маленькой ядерной бомбы» звучит нелепо, особенно если вспомнить о необходимости обслуживания ядерного оружия.