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Экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Рэй Макговерн (1963 - 1990 годы) в эфире YouTube-канала Judging Freedom допустил, что Соединённые Штаты Америки могут ввести войска НАТО на украинские территории.
Он считает, что произойти это может через провокацию в Польше или странах Балтики. На эту мысль Макговерна навели слова одного из экспертов, которые для начала вызвали у него удивление, а после заявлений американского президента Джо Байдена, что американские войска будут сражаться с российскими, подтвердили его опасения.
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Бывший аналитик американской спец. службы видит возможным ситуацию, при которой американские власти пойдут на провокацию на польских или балтийских территориях, чтобы в последствии использовать это как основание для ввода сил НАТО на украинские территории.
Впрочем, это не первый сомнительные домыслы Рэя Макговерна. Ранее он предполагал, что американцы могут устроить «подлую провокацию», после которой передадут Киеву «маленькую ядерную бомбу» и якобы на одном из визитов украинского президента Владимира Зеленского в штаты как раз таки это обсуждалось. Учитывая, что американские власти так и не смогли предоставить украинской армии полноценную высокоточную ракету ATACMS, идея о передачи даже «маленькой ядерной бомбы» звучит нелепо, особенно если вспомнить о необходимости обслуживания ядерного оружия.