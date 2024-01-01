Она передаст титул своему сыну принцу Фредерику.

Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении к датчанам сообщила, что уже через две недели она будет на троне как 52 года и эта дата оставит след на ком угодно. в том числе и на ней. Количество недугов увеличивается, время берёт своё - по этой причине она решила отречься от престола 14 января 2024 года.

Королевский трон он передаст своему сыну кронпринцу Фредерику, которому уже 55 года, у него также есть четверо детей. Королева впервые задумалась покинуть престол в феврале этого года, когда перенесла сложную операцию на спине.

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Помимо этого она отметила, что 2023 год запомнился ей вторжением палестинского движения ХАМАС на израильскую землю, самыми частыми дождями в истории Дании и 18-летием её внука принца Кристиана.

Маргрете II поблагодарила датский народ за поддержку на протяжение многих лет, которая сыграла решающую роль в её миссии. Она надеется, что нового Короля Дании датчане встретят с таким же доверием и преданностью.

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Стоит отметить, что в Дании действует конституционная монархия, при которой исполнительная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром, а законодательная датскому парламенту - фолькетингу.