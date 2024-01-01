«Воссоединение Родины - историческая необходимость», - считает китайский лидер.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало новогоднее обращение Си Цзиньпина к китайцам, в котором он поздравил китайский народ с Новым годом и пообещал вернуть Тайвань в состав китайского государства, объясняя это «исторической необходимостью»

Китайский лидер считает, что разделить великую славу национального возрождения китайцы должны по обе стороны Тайваньского пролива, взявшись за руки. Он пообещал, что воссоединение с Китаем и Тайванем когда-то всё же настанет.

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Помимо этого Си Цзиньпин напомнил, что в 2024 году Китай отметит 75-летие со дня образования Китайской народной республики, а страна должна неуклонно продвигать полно, точно и всесторонне реализовывать новую концепцию развития. Он назвал необходимым настойчиво стремиться к прогрессу, сохраняя стабильность.

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При этом также стоит отметить, что обещания воссоединить Китай с уст китайского лидера звучат не в первые. В 2022 году он назвал национальное воссоединение надеждой жителей двух берегов Тайваньского пролива, выразив надежду, что китайцы смогут двигаться к прекрасному будущему китайской нации вместе.