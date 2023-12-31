Такое заявление сделал украинский дипломат на заседании Совбеза по недавней ситуации с обстрелом Белгородской области.

Советник постоянного представителя Украины в Организации объединённых наций Сергей Дворник выступил на заседании Совета безопасности, которое недавно созывал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский после украинского обстрела Белгорода, в ходе которого пострадало более сотни человек, десятки из них погибли.

Украинский дипломат отметил, что Совет безопасности провёл недавно заседание после российского массированного обстрела украинских территориях, собирается вновь сегодня и должен быть готов встречаться завтра, послезавтра и каждый день, пока идут боевые действия, так как число смертей и страданий будет только расти.

реклама

Напрямую Сергей Дворник не комментировал обстрел Белгорода, при этом упомянул, что число жертв после российского обстрела 29 декабря увеличилось: ещё восемь тел были извлечены из-под завалов в Киеве, один человек погиб в Одессе. Он также упомянул вчерашний удар российской армии по Харькову ракетами С-300, который был проведён после обстрела Белгорода.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В такой ситуации дипломат видит только «единственное справедливое решение», которым считает вывод российских войск с украинских территорий, ведь это прекратит человеческие страдания, жертвы среди мирного населения в Европе и не будет причин для проведения заседаний Совета безопасности по этому вопросу.