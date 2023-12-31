Рисунки самолётов создают иллюзию настоящей авиации, которая может стать целью ракеты противника.

Аналитик Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк, специализирующийся на OSINT, сообщил об одной из уловок российской армии, которая используется на авиабазе Краснодарского края. Россия размещает так называемые «самолёты-ловушки», чтобы запутать противника. Стоит напомнить, что украинские силы неоднократно наносили удары по российским авиабазам.

В Приморско-Ахтарске спутник сделал снимок авиабазы, где вместе с базирующейся авиацией размещены силуэты нарисованных самолётов, которые пытаются выдать за настоящую технику. Упомянутая авиабаза в Краснодарском крае является действующей и используется для дислокации авиации, которая наносит удары по украинским территориям.

реклама

Причём, как отмечает американский аналитик, российская армия использует нарисованные самолёты далеко не на одной авиабазе. Подобное изобразительное искусство также было замечено на аэродроме в Ейске.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Последняя украинская атака беспилотниками на российский аэродром произошла в Морозовске Ростовской области, где базируется 559-го бомбардировочный авиационный полк Воздушно-космических сил России. По данным российской стороны, все украинские дроны тогда были сбиты.