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Nacvark
ВС РФ используют нарисованные самолёты для отвлечения внимания украинских сил
Рисунки самолётов создают иллюзию настоящей авиации, которая может стать целью ракеты противника.

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Аналитик Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк, специализирующийся на OSINT, сообщил об одной из уловок российской армии, которая используется на авиабазе Краснодарского края. Россия размещает так называемые «самолёты-ловушки», чтобы запутать противника. Стоит напомнить, что украинские силы неоднократно наносили удары по российским авиабазам.

В Приморско-Ахтарске спутник сделал снимок авиабазы, где вместе с базирующейся авиацией размещены силуэты нарисованных самолётов, которые пытаются выдать за настоящую технику. Упомянутая авиабаза в Краснодарском крае является действующей и используется для дислокации авиации, которая наносит удары по украинским территориям.

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Причём, как отмечает американский аналитик, российская армия использует нарисованные самолёты далеко не на одной авиабазе. Подобное изобразительное искусство также было замечено на аэродроме в Ейске.

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Последняя украинская атака беспилотниками на российский аэродром произошла в Морозовске Ростовской области, где базируется 559-го бомбардировочный авиационный полк Воздушно-космических сил России. По данным российской стороны, все украинские дроны тогда были сбиты.

#россия
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