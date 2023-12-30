Об этом рассказали представители Национальной полиции Украины.

Несколько дней назад в Национальной полиции Украины дали понять, что никаких послаблений комендантского часа на Новый год украинцы не получат. По всей стране останутся ограничения по пребыванию на улице с 23:00 или 00:00 по 04:00 или 05:00 утра (в зависимости от области)

Заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины заявил, что украинцы, нарушившие комендантский час на Новый год, будут доставлены в районные отделения полиции для выяснения, какое событие в их жизни случилось и почему оно заставило гражданина осознанно нарушить закон. Помимо этого будут приниматься решения по доставке некоторых граждан в территориальные центры комплектования (военкоматы)

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Примечательно, что не так давно новый законопроект о мобилизационных мерах представляли в Украине как способ изменить отношение к мобилизации, чтобы она не была наказанием. Тут же угрозу быть мобилизованным очевидно позиционируют так, чтобы украинец не нарушал комендантский час даже в праздничную новогоднюю ночь.