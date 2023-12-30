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Nacvark
Чечня продала Росгвардии ещё не вышедшие «джихад-машины» на ₽2 млрд.
Их недавно презентовали чеченскому лидеру Рамзану Кадырову.

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В начале ноября была новость о том, что Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана займётся разработкой конструкторской документации так называемой боевой «джихад-машины» по личному поручению главы республики Рамзана Кадырова. Вчера чеченский лидер оценил первые образцы новых автомобилей, разработанных на базе шасси «УАЗ-Патриот», «ГАЗ-Соболь» и «ГАЗ-Садко»Адам Кадыров за пулемётом «джихад-машины»По словам Кадырова, в ближайшее время «джихад-машины» могут отправиться в зону боевых действий и уже там станет понятно, как они себя поведут. Пока что автомобили тестируются, их серийное производство начнут со следующего года. Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов считает, что российские военные остро нуждаются в такой технике.

При этом бронировать автомобили никто не будет, ведь их изначальная задача - высокая манёвренность для ведения боевых действий в тактических условиях.

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Хакимов сообщает, что им уже удалось заключить государственный контракт по поставке «джихад-машин» для Федеральной службы войск национальной гвардии («Росгвардия»), которая выделила на закупку только в первом квартале 2 миллиарда рублей.

#россия #кадыров #чечня #росгвардия #джихад-машина
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