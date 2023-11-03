Об этом заявил Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Министр промышленности и энергетики Чеченской республики Адам Хакимов рассказал, что Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана займётся разработкой конструкторской документации боевой «джихад-машины» по личному поручению главы республики Рамзана Кадырова.

В рамках выполнения работ планируется создание лёгкой манёвренной боевой машины для нужд российской армии в боевых действия на украинских территориях. Соответствующее соглашение о разработке боевой машины подписано с университетом в Москве, дальше идею будут масштабировать уже в Чеченской республике.

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Вопрос создания лёгкого военного автомобиля, получившего название «джихад-машины», был поднят ещё в январе этого года. Автомобиль планируют. производить на базе завода «Чеченавто» города Аргун (Чеченская республика), а его испытание проводить в Российском университете спецназа. Стоит отметить, что учебное заведение для подготовки сил специального назначения является частным и находится также в Чечне, а именно в городе Гудермес.