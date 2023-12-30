После избрания президентом Аргентины Хавьера Милея появилась информация, что политик откажется от вступления в межгосударственный союз BRICS. В его команде объяснили это тем, что сейчас вступать в новый союз для аргентинского государства нет смысла. Если же вдруг их смогут убедить в обратном, то они могут пересмотреть своё решение.

По данным аргентинских средств массовой информации, Милей направил российскому президенту Владимиру Путину, китайскому лидеру Си Цзиньпину, премьер-министру Индиии Нарендре Моди, президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе и президенту Бразилии Луле да Силве письмо отказе вступать в их союз. Аргентинский президент считает вступление его страны в BRICS сейчас неуместным.

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После саммита BRICS в августе Иран, Саудовская Аравия, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Эфиопия и Аргентина должны были стать полноправными участниками союза с 2024 года. В июне 2022 года Иран и Аргентина официально подали заявку на вступление в союз. Тогда в сети высмеивали возможное переименование «БРИКС» в «БАРСИКИ» (от заглавных букв из наименований стран-участников)