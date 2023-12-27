По данным украинских официальных лиц - он был уничтожен.

Вчера утром Вооружённые силы Украины совершили нападение на Крымский полуостров, о чём сообщил местный глава Сергей Аксёнов. Украинские силы нанесли ракетные удары в районе Феодосии, в результате чего территория порта была оцеплена, а также было уничтожено два украинских бомбардировщика Су-24 (Украина официально не подтвердила), осуществляющих запуск ракет, с помощью средств противовоздушной обороны.

Как итог, по официальной информации Министерства обороны России, в Крыму пострадало два человека, а один погиб. Повреждения получили шесть зданий, в основном речь о выбитых окнах. Шесть человек были эвакуированы в места временного размещения, остальные переехали к родственникам. График поездов, курсировавших между Джанкоем и Феодосией, изменили.

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Помимо этого большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после удара крылатой ракетой. По данным украинской стороны, корабль был якобы уничтожен и стал шестым десантным судном, получившим повреждения или уничтоженным украинской армией с 24 февраля 2022 года.

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Фотографии, публикуемых украинскими средствам массовой информацииНа текущий момент российский десантный корабль выведен из состава флота в связи с невозможностью дальнейшей его эксплуатации.