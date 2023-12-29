Новый призыв может встать бюджету в 580 миллиардов гривен (~15 миллиардов долларов)

В декабре украинский президент Владимир Зеленский рассказал о запросе Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного по мобилизации ещё полмиллиона украинцев. Позже украинский генерал опроверг, что требовал точную сумму, но факт запроса не отрицал, подчеркнув своё безразличие к мобилизационным мерам, так как ему главное, чтобы у армии были боеприпасы, оружие и человеческий ресурс для возвращения территорий.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, комментируя вопрос расширения мобилизации, объяснил что в украинском бюджете нет денег на дополнительные мобилизационные меры. Он предложил Министерству обороны Украины совместно с Генеральным штабом разработать подходы в этом вопросе и предложить готовое решение, добавив, что внутренний потенциал бюджета истощён и искусственно «увеличить сумму» не получится.

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Тогда ещё не было известно о точной сумме нового призыва, ведь, по словам Марченко, это зависит от многих факторов и сроков мобилизации, демобилизации. Сейчас же украинский депутат от партии «Голос» в интервью «Украинской правде» сообщил, что на новую мобилизацию необходимо 580 миллиардов гривен (~15 миллиардов долларов), поэтому мобилизовать ещё 500 тысяч человек, учитывая нехватку денег на текущие потребности армии, попросту невозможно. Он добавил, что сейчас Украина сама покрывает свои военные расходы, за исключением небольшого транша от Норвегии.