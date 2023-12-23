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Nacvark
В Эстонии сообщили о готовности выдавать беженцев призывного возраста Украине
При этом эстонские власти не готовы депортировать тех, кто проживает на территории страны до событий 24 февраля 2022 года.

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С недавних пор стала актуальна тема выдачи Украине беженцев призывного возраста, который каким-то образом попали в страну, миновав украинские пограничные службы, и теперь укрываются за рубежом от мобилизации. В Эстонии рассказали о готовности содействовать украинским властям в высылке их граждан.

Министр иностранных дел Эстонии Лаури Ляэнеметса в интервью Rus.Postimees заявил, что при необходимости его страна может оказать помощь Украине, поспособствовав доставке украинских беженцев на родину для их последующей мобилизации. Он отметил, что в таком случае необходимо подписать соответствующее межгосударственное соглашение, на которое эстонские власти пойдут «с удовольствием»

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Эстонский чиновник также добавил, что в правительстве не имеют понятия, где проживают беженцы, но готовы предпринять меры по их высылке. Всего в стране порядка 7,5 тысяч украинцев, однако высылать планируют не всех. Например, если человек проживает на территории эстонского государства до событий 24 февраля 2022 года или имеет законное право на отсрочку от мобилизации, освобождён от неё вовсе, таких граждан выдавать Украине никто не планирует.

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Начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги, комментируя новость Rus.Postimees, сообщил, что при разговоре с украинским послом Украина официально не запрашивала о таких мерах, а законных причин депортировать украинских беженцев нет.

#украина #эстония
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