Праздничные мероприятия в стране будут запрещены к проведению.

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в обращении к нации объявил о полном запрете празднования в стране Нового года в знак солидарности с Палестиной. Все праздничные мероприятия должны быть отменены.

Глава пакистанского правительства объяснил это тем, что с начала октября в секторе Газа от рук израильских военных погибло 21 тысяча палестинцев, 9 тысяч из которых - дети, являющиеся представителями мусульманского мира. Он считает, что Израиль перешёл все границы несправедливости и насилия.

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Несмотря на то, что Пакистан не оказывал прямого вмешательства в палестино-израильский конфликт, например пытаясь оказать содействие ХАМАС по примеру йеменских хуситов «Ансар Аллах», пакистанское правительство на всех посещаемых международных саммитах и форумах поднимало вопрос о тяжёлом положении палестинского народа. Исламабад отправил в сектор Газа уже две партии гуманитарной помощи и готовит к отправке третью. Помимо этого страна готова помочь в эвакуации раненых с территорий анклава, ведя по этому поводу переговоры с Египтом и Иорданом.