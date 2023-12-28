Их финансирование было приостановлено Анджеем Дудой.

Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации государственных средств массовой информации, финансирование которых недавно приостановил польский президент Анджей Дуда. Своё решение польский министр объяснил тем, что только так можно обеспечить дальнейшее существование этих компаний, проведя внутреннюю реструктуризацию и не допустив увольнение персонала из-за отсутствия денег, получаемых до этого за счёт польской казны.

Такие издания, как Telewizja Polska (TVP), Polskie Radio и Polska Agencja Prasowa (PAP) основаны польским государством и находились в собственности Министерства государственной казны Польши. Более того, с 2015 году, когда к власти пришло правительство от партии «Право и Справедливость» (PiS), контроль над данными изданиями был установлен новой правящей политической силой.

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Новое правительство убрало с должностей редакторов, репортёров и журналистов, которых сочли неблагоприятными. Тогда это назвали вынужденной мерой, так как прежний штат поддерживал оппозиционные силы.

Предполагается, что государственные средства массовой информации освещали информацию в стране необъективно, защищая интересы партии «Право и Справедливость» и тем самым оказывая им помощь на выборах 2019 и 2020 года. Сейчас же с приходом коалиционных сил от «Гражданской платформы» во главе с премьер-министром Дональдом Туском ситуация изменилась.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законопроект о финансировании государственных средств массовой информации на общую сумму в 3 миллиона злотых (750 тысяч долларов), добавив, что нельзя закрывать глаза на грубые нарушения основного закона страны.