Авторы издания не уверены, что при таких обстоятельствах возможно заключение перемирия с Украиной.

Издание Nikkei Asia пишет о том, что российский президент Владимир Путин во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Москве (в марте) заявил о своих намерениях продолжать боевые действия на украинских территориях ещё как минимум пять лет. Он заверил Цзиньпина, что в конечном итоге Россия все равно одержит победу в этом конфликте.

Авторы Nikkei Asia предполагают, что вне зависимости от того, поверил ли китайский лидер Путину, это внесло свои изменения в отношения между Китаем и Россией, отразившись на поездках китайских делегаций по Европе. Помимо этого возможно, что Пекин пересмотрел свою национальную стратегию и затяжные боевые действия в мире могут повлиять на амбиции Цзиньпина по военному присоединению Тайваня в состав Китайской народной республики.

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В статье также говорится, что все сигналы со стороны российских официальных лиц о возможном прекращении огня и готовности к переговорам на самом деле могут быть лишь иллюзией, которая создаст впечатление о приближении к скорому миру накануне президентских выборов в марте следующего года и, соответственно, повысит рейтинги Владимира Путина.