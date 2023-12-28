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Nacvark
Financial Times: В Евросоюзе планируют выделить Украине €20 млрд. в долг под гарантии стран-членов
Это позволит обойти вето Венгрии на выделение украинскому правительству 50 миллиардов евро.

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Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что в Европейском союзе по всей видимости нашли способ обойти наложенное Венгрией вето на выделение Украине 50 миллиардов евро помощи, чтобы оказать поддержку стране, хоть и в меньшем объёме.

Для этого в Европейском союзе страны-участники могут взять на себя гарантии перед общим бюджетом по выплате Украиной 20 миллиардов евро кредитных денег, которые украинское правительство получит в рамках поддержки. Европейская комиссия сможет получить эти деньги, пользуясь репутацией европейских стран и самого сообщества, выступив поручителем для украинской стороны.

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В таком случае мнение Венгрии не будет иметь значение, ведь поручителями смогут выступить страны с высокими кредитными рейтингами. При этом в некоторых государствах, например Германии и Нидерландах, для этого сначала нужно получить одобрение парламента.

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Если такой вариант не выйдет реализовать, то Украина может претендовать на получение краткосрочных кредитов с небольшой процентной ставкой. В 2023 году украинские власти уже прибегали к подобной мере.

#украина #евросоюз
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