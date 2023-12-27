Пока что нет достаточной правовой основы для таких операций

Попытки Соединённых Штатов Америки принять решение о конфискации замороженных активов Центрального банка России вызывают обеспокоенность экспертов. По мнению обозревателя издания Bloomberg, действия Вашингтона подорвут его мировое влияние и заставят другие страны искать альтернативные способы хранения средств в независимых банковских центрах и в других валютах, кроме доллара и евро.

Эксперты предупреждают о геополитических последствиях подобной инициативы. Конфискация активов России может послужить сигналом для стран, взаимодействующих с Соединёнными Штатами Америки с определённым напряжением, о возможных рисках конфискации их собственных резервов в случае обострения напряжения.

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Специалисты считают, что такие действия могут подтолкнуть Китай и другие государства к усилению усилий по хранению резервов в независимых банках и в валютах, не связанных с долларом или евро. Реакция России на возможную конфискацию активов была предсказуема: заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков предупредил о возможной военной эскалации и разрыве отношений между российскими и американскими властями в случае подобных шагов.

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По данным Politico, такие страны, как Бельгия и Люксембург, выражают опасения относительно использования российских активов для передачи их Украине. Это могло бы потенциально нарушить стабильность международной финансовой системы. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отметил, что для такого рода конфискации требуется прочная правовая основа, которую сейчас обеспечить Брюссель не в состоянии.