В то же время он признал, что всё-таки запрос был, но это регулярное мероприятие

Не так давно украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, как военное командование в лице главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и Генерального штаба страны направило запрос на мобилизацию ещё 500 тысяч украинцев, что встанет государственному бюджету в 500 миллиардов гривен (~13 миллиардов долларов)

Главнокомандующий украинской армией опроверг слова Зеленского о том, что военное командование отправляло какой-то запрос на мобилизацию граждан в каких-то цифрах. В то же время он признал, что определённые запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс подавались, но это всего лишь регулярное мероприятие, а не какой-то отдельный формат, проводимый через Кабинет министров или Верховную раду.

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Залужный отметил, что цифра по необходимому числу мобилизованных всё-таки имеется, она сформирована на следующий год и включает в себя покрытие текущего комплекта, создание новых подразделений и прогнозирование возможных потерь на 2024 год. При этом украинский генерал отказался называть конкретную цифру, ссылаясь на военную тайну.

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Помимо этого Валерий Залужный подчеркнул, что ему неважно, кого государство будет призывать, для него главное - боеприпасы, оружие и люди, чтобы продолжить ведение боевых действий.