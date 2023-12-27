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Не так давно украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, как военное командование в лице главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и Генерального штаба страны направило запрос на мобилизацию ещё 500 тысяч украинцев, что встанет государственному бюджету в 500 миллиардов гривен (~13 миллиардов долларов)
Главнокомандующий украинской армией опроверг слова Зеленского о том, что военное командование отправляло какой-то запрос на мобилизацию граждан в каких-то цифрах. В то же время он признал, что определённые запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс подавались, но это всего лишь регулярное мероприятие, а не какой-то отдельный формат, проводимый через Кабинет министров или Верховную раду.
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Залужный отметил, что цифра по необходимому числу мобилизованных всё-таки имеется, она сформирована на следующий год и включает в себя покрытие текущего комплекта, создание новых подразделений и прогнозирование возможных потерь на 2024 год. При этом украинский генерал отказался называть конкретную цифру, ссылаясь на военную тайну.
Помимо этого Валерий Залужный подчеркнул, что ему неважно, кого государство будет призывать, для него главное - боеприпасы, оружие и люди, чтобы продолжить ведение боевых действий.