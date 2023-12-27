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Nacvark
Израиль обозначил три условия для завершения наземной операции в секторе Газа
Израильские власти хотят ликвидировать ХАМАС, демилитаризовать сектор Газа и дерадикализировать палестинское общество

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal обозначил три условия, за которыми последует завершение наземной операции израильских сил в секторе Газа. При таких обстоятельствах он видит возможность установить мир между израильским государством и его палестинскими соседями.

Глава израильского правительства ставит следующие цели для наземной операции: ликвидировать ХАМАС (сместив их со всех военных и политических постов в Палестине), демилитаризовать сектор Газа и дерадикализировать палестинское общество так, чтобы палестинцы поддерживали борьбу с терроризмом в анклаве, а не финансировали его.

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Что касается демилитаризации, тут Нетаньяху предлагает создать временную зону безопасности по периметру сектора Газа и инспекционный механизм на границе между сектором Газа и Египтом, тем самым предотвратив контрабанду нелегального оружия.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о том, как во время посещения боевых позиций израильской армии в секторе Газе военные просили его не останавливаться и продолжать наземную операцию до достижения всех поставленных командованием целей.

#израиль #хамас #сектор газа #нетаньяху
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