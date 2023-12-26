Если бы он не принял участие в съёмках, то, возможно, так и не попался бы правоохранительным органам.

В недавно вышедшем российском сериале «Слово пацана», отображающем накал криминогенной обстановки в Казани 80-х годов, снялся актёр Сергей Базанов, сыгравший роль громоздкого бойца по прозвищу Демид. Как оказалось позже, такая слава, в отличие от других актёров сериала, не помогла сегодняшнего герою. Сергей Базанов (слева)В 2011 году был убит предприниматель Александр Дзабиев, на которого напало четыре неизвестных в попытках выхватить сумку с 900 тысячами долларов. Бизнесмен оказал сопротивление, поэтому нападавшие выстрелили ему в голову из пистолета и скрылись с деньгами. До сих пор никто наказание за это не понёс.

Один из свидетелей, посмотревший сериал «Слово пацана», вспомнил события двенадцатилетней давности и узнал в Сергее Базанове одного из нападавших на Александра Дзабиева. Как итог, правоохранители явились в квартиру актёра и арестовали его по ордеру Замоскворецкиго районного суда. Теперь героя сериала поместят под стражу на два месяца, то есть до 20 февраля 2024 года. Помимо него задержан ещё один подозреваемый в убийстве.