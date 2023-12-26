До этого в сети была информация о том, что американские истребители уже на украинских территориях

Недавно была новость о том, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности вскоре передать Украине американские истребители F-16. Первая партия западных самолётов могла оказаться в составе Военно-воздушных сил Украины уже в этом году, но всё не так просто.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинская армия не сможет получить американские истребители F-16, пока для их базирования не будет подготовлена вся соответствующая инфраструктура и не завершится подготовка специалистов по обслуживанию авиационной техники, а произойдёт это не раньше следующего года.

реклама

До этого в некоторые Telegram-каналах писали, что американские самолёты уже находятся на украинских территориях, а где-то публиковали вбросы о сбитии полученных Украиной F-16.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит также отметить, что украинские лётчики продолжают проходить обучение на американских самолётах в Европейском союзе и Соединённых Штатах Америки. Немаловажным является и наземный персонал, который будет обслуживать авиацию, как и системы противовоздушной обороны, необходимые для покрытия всех авиабаз, где будут располагаться новые истребители.