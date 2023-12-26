Экс-советник Офиса президента Украины кардинально поменял свою риторику.

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, который с недавних пор встрял в конфликт с украинским президентом Владимиром Зеленским и заделался в оппозицию действующему правительству страны, выступил с новой идеей, кардинально отличающейся от его прошлой риторики.

В этот раз Арестович в интервью YouTube-каналу Юлии Латыниной** рассказал о необходимости проведения мирных переговоров с Россией, которые должны состояться как можно быстрее. Он отметил, что продолжение боевых действий хотят не украинцы, а «дяди из брюссельского и вашингтонского обкома»

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По мнению экс-советника, западная модель исторически понесла поражение и теперь Украине следует сменить курс, заключив мир с Россией и тем самым создать «новую Украину» с новой системой коллективной безопасности. Помимо этого Алексей Арестович считает необходимым украинскому и российскому правительству вместе подать коллективный иск против Запада, настояв на компенсации за причинённый вред игнорированием интересов России во время расширения НАТО на Восток.

Он подчеркнул, что такое возможно только после смены действующего украинского правительства.

*- Алексей Арестович внесён в перечень террористов и экстремистов.

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**- Признана иностранным агентом на территории России.