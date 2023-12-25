Сербская полиция уже разогнала всех причастных.

В ночь на 25 декабря (католическое Рождество) оппозиционные силы в Сербии перекрыли центральные улицы Белграда и попытались штурмовать здание городской администрации, бросая в полицию камни и бутылки. Правоохранительные службы сербской столицы начали применять слезоточивый газ и разогнали протестующих, проведя ряд задержаний.

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что на текущий момент ситуация под контролем, но он уже успел созвать Совет безопасности и выступил с обращением к нации, где призвал сохранять спокойствие. На протестах присутствовало порядка 2,5 тысяч граждан.

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Вучич признал, что иностранные спец. службы предупреждали его о готовящихся провокациях, но не все в это верили. Он же, по его словам, уже привык, когда возле его резиденции кто-то каждый день протестует и шумит, а произошедшее не может назвать революцией.

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На текущий момент было задержано 35 протестующих, мероприятия по поиску участников несанкционированных митингов продолжаются. Самым тяжёлым случаем нападения на полицейских стало тогда, когда в стражей порядка прилетели камни, которыми, по словам Александра Вучича, можно убить человека.