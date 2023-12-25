В стране нет интегрированной системы управления противовоздушной обороной.

Издание The Wall Street Journal пишет, что «зоопарк» систем противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины, состоящий из разнообразных средств, начиная от переносных, заканчивая зенитно-ракетными комплексами, негативно сказывается на эффективности выполнения ими своих задач. Боевые действия на украинских территориях уже успели возвысить значимость противовоздушной обороны, учитывая массовость использования беспилотников.

Международный институт стратегических исследований, опираясь на свои оценки, сообщает о наличии на вооружении украинской армии порядка 564 зенитных систем, включая старые советские малого радиуса действия. Учитывая, что всего в Европе около 1,6 тысяч систем противовоздушной обороны, это число кажется достаточно громоздким.

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При этом эксперты видят в этом лишь проблему, ведь сегодняшние военные тенденции требуют единой системы противовоздушной обороны, интегрированной в армию, а не отдельные автономные зенитные установки. Иметь интегрированное управление огнём крайне проблематично, когда твоя противовоздушная оборона разного происхождения.

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Помимо этого необходимо иметь снаряды разных калибров, комбинируя как советские (дефицитные), так и западные. Украина уже столкнулась прошлой зимой с проблемой, когда советские снаряды закончились, а на Западе их запасы были минимальны.