Один из американских снарядов упал недалеко от корабля, следовавшего в российский порт.

Представитель йеменского военизированного движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил, что корабль Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки, патрулирующий Красное море, открыл огонь из нескольких орудий по разведывательному летательному аппарату йеменских сил в акватории.

По заявлению йеменского движения, один из американских снарядов разорвался недалеко от гражданского судна, идущего в российский порт под флагом Габона.

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Стоит напомнить, что Соединённые Штаты Америки оказывают содействие Израилю в сдерживании иностранного вмешательства в палестино-израильский конфликт. При этом йеменские хуситы официально уже объявили войну израильским военным, отправляя со своих территорий разведывательные беспилотники и запуская ракеты по Израилю.

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Ранее лидер движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что действия Соединённые Штатов Америки, связанные с размещением своего флота в акватории Красного моря, указывают не на защиту международного судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, а создают для него опасность, связанную с милитаризацией акватории моря.