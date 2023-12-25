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Nacvark
Вучич: Сербия не признает Косово, несмотря на переговоры
При этом он обвинил Приштину в нарушении двусторонних обязательств.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил о невозможности признания сербскими властями независимости Косово, при этом он допустил достижение компромисса с Приштиной по поводу сосуществования. Политик отметил тот факт, что несмотря на готовность сербов к нормализации отношения с косовскими албанцами, выполняя свои обязательства, власти Косово не выполняют свою часть сделки.

По словам сербского президента, его правительство предпримет все усилия в будущем и всегда будет повторять об открытости Бакан, но также собирается публиковать оговорки, которые будут напоминать о непризнании Косово в Белграде.

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Помимо этого Вучич заверил, что сербские власти будут препятствовать вступлению Косово в Организацию объединённых наций и другие учреждения, организации и агентства международного сообщества. 

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На текущий момент независимость Косово признаёт 98 стран-участников Организации объединённых наций. Ни Росся, ни Украина не входит в их число, поддерживая территориальную целостность Сербии в её юридически закреплённых границах после распада Югославии.

#сербия #вучич #косово
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